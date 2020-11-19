Президент Зеленский обсудил с послами G7 пути выхода из конституционного кризиса
Президент Владимир Зеленский обсудил конституционный кризис в Украине с послами стран "Большой семерки", а также Европейского союза. Встреча состоялась в видеоформате, ведь глава государства сейчас находится в больнице с коронавирусом.
К разговору также присоединились руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.
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Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией,
– заявил Зеленский.
Главными задачами, подчеркнул президент, сейчас является восстановление системы электронного декларирования и обеспечение работы антикоррупционных органов.
Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио на встрече с Зеленским предложил создать экспертную комиссию по ситуации, сообщил глава Украины.
Первые шаги, которые предлагает сделать Зеленский:
- восстановление до конца года уголовной ответственности за ложь в декларациях,
- возврат всех контрольных функций в НАПК
- решение вопроса Конституционного Суда.
Время – судебная реформа
Следующий приоритетный вопрос для власти – реформа судебной системы.
Убежден, что есть насущная необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас – лучшее время для реализации судебной реформы,
– сказал Зеленский.
Для этой задачи в Украине возобновили работу Комиссии по вопросам правовой реформы при Офисе Президента. Пока что проходят консультации с международными партнерами.
Какова позиция послов стран G7
Представители "Большой семерки" отметили, что поддерживают проведение судебной реформы. Также дипломаты согласились, что на решение КСУ необходима была быстрая реакция. Сейчас есть необходимость в честном отборе судей.
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