Президент Владимир Зеленский обсудил конституционный кризис в Украине с послами стран "Большой семерки", а также Европейского союза. Встреча состоялась в видеоформате, ведь глава государства сейчас находится в больнице с коронавирусом.

К разговору также присоединились руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.

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Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией,

– заявил Зеленский.

Главными задачами, подчеркнул президент, сейчас является восстановление системы электронного декларирования и обеспечение работы антикоррупционных органов.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио на встрече с Зеленским предложил создать экспертную комиссию по ситуации, сообщил глава Украины.

Первые шаги, которые предлагает сделать Зеленский:

восстановление до конца года уголовной ответственности за ложь в декларациях,

возврат всех контрольных функций в НАПК

решение вопроса Конституционного Суда.

Время – судебная реформа

Следующий приоритетный вопрос для власти – реформа судебной системы.

Убежден, что есть насущная необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас – лучшее время для реализации судебной реформы,

– сказал Зеленский.

Для этой задачи в Украине возобновили работу Комиссии по вопросам правовой реформы при Офисе Президента. Пока что проходят консультации с международными партнерами.

Какова позиция послов стран G7

Представители "Большой семерки" отметили, что поддерживают проведение судебной реформы. Также дипломаты согласились, что на решение КСУ необходима была быстрая реакция. Сейчас есть необходимость в честном отборе судей.

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