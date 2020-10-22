Президент Зеленский считает, что наказания за нарушение карантина в Украине должны быть более суровыми. По его мнению, штрафы должны быть ужесточены. Почему этого до сих пор нет, объясняет просто: виноваты депутаты.

Такое мнение Владимир Зеленский высказал в интервью нескольким украинским телеканалам, сообщает 24 канал. Так, он пожаловался на законодательство, когда якобы на человека составляют админпротокол за нарушение карантина, а суд его оправдывает.

Впрочем, Зеленский подчеркнул, что изменить законодательство до выборов невозможно и объяснил, почему.

Принимать решение должны депутаты Верховной Рады. Никто перед выборами ничего не хочет делать. Они все боятся. Вопрос не только в монобольшинстве, вопрос во всех депутатах, вопрос об отношении к людям. Почему? Наши люди, я считаю, сильно расслабились. Я понимаю, что они устали от COVID-19, но не носить маску – это совсем неправильно,

- подчеркнул глава государства.

Он добавил, что изменения в законодательство относительно штрафов должны быть. Мол, люди должны знать, что, если не носить маску – сразу можно быть оштрафованным.

Впрочем, худшее, по мнению Зеленского, когда десятки тысяч людей собирают на концертах, после чего "происходит новая волна коронавируса". Президент уточнил, что по этим эпизодам уже открыты уголовные производства.

Новость дополняется...