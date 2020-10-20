Экспресс-исследование соцгруппы "Рейтинг" по поводу опроса Зеленского (проведено 14-16 октября) показало, что интерес к этому опросу сильнее, чем уровень информированности о нем.

Как украинцы относятся к инициативе Зеленского относительно опроса

Но информированность об этом опросе с каждым днем возрастает. И что интересно: среди тех, кто хорошо информирован об этом опросе, доля сторонников и противников существенно не меняется, просто усиливается поляризация.

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Число тех, кто положительно оценил эту инициативу президента, – менее половины от опрошенных (42%), но и число противников относительно невелико – 22% (среди тех, кто хорошо информирован: 46% – за, 29% – против).

По партийному распределению противников опроса очевидно, что здесь решающую роль играет отношение к самому Зеленскому. Для его активных противников не важно, что он инициирует, все, что он предлагает, – плохо. Преимущественно негативное отношение к этому опросу только у сторонников "Европейской солидарности" (среди них – 50% против). Среди сторонников других политических сил положительное отношение к опросу все-таки преобладает над негативным. Высокая доля тех, кто негативно относится к этому опросу (помимо "Евросолидарности"), также среди сторонников "Свободы" (31%) и ОПЗЖ (30%).

Опять подтверждается концепция политической поляризации – наиболее негативное отношение и к Зеленскому и к его опросу проявляется на противоположных политических полюсах (тут они едины). Чем ближе к политическому центру, тем более позитивное отношение к этому опросу. Самое положительное отношение к этому опросу, естественно, у сторонников "Слуги народа" (65%), а также у сторонников партий "За будущее" (48%), "Украинская стратегия" (47%), "Сила и честь" (47%).

Политическая рулетка

У Зеленского и его партии есть шанс сыграть на интересе к этому опросу. Все-таки, игра в опросы, особенно на таком уровне и во время выборов, может вызвать интерес у немалой части наших граждан. В таких опросах, как и в выборах, всегда есть немалый интерес азарта (такое себе "политическое казино").

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С электоральной точки зрения представляется важным интерес к этому опросу у тех избирателей, которые не определились в своем выборе. В этой группе доминирует нейтральное отношение (41%), 39% отнеслись положительно к этой инициативе президента Зеленского, и лишь 15% – негативно.

Далее все зависит от политтехнологического искусства – насколько удастся политтехнологам "Слуги народа" использовать этот опрос и для мобилизации в день голосования и для поддержки президентской партии. Однако против электоральной мобилизации может сработать эпидемия, которая набирает все больших масштабов.