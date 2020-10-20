Президент Владимир Зеленский 20 октября выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде. В нем он осудил местные власти за проведение многотысячных концертов во время карантина и сложной ситуации с COVID-19.

Президент Украины раскритиковал действия местных властей, которые перед выборами не выполняют решение Кабмина относительно карантина, сообщает 24 канал.

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Местная власть хочет нравиться избирателям. Она саботирует решение правительства и проводит многотысячные концерты в День города. Это игра ув злого полицейского в столице и доброго – на местах. Знайте, возможно количество голосов за вас будет больше, но количество больных и умерших будет на вашей совести,

- подчеркнул Зеленский.

Президент также призвал украинцев ответственно относиться к пандемии коронавируса и носить защитные маски: "Маска на вашем лице – это безопасность других людей".

О каких концертах говорит Зеленский

3 октября в Харькове состоялся концерт Оли Поляковой, который организовала команда действующего мэра Геннадия Кернеса ко Дню учителя. На концерте присутствовали около 2 тысяч человек. Заметим, что накануне в городе зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом – 545 человек за сутки. Перед концертом Полякова призвала поклонников наодеть защитные маски и соблюдать дистанцию, однако ее не послушали. Правоохранители открыли уголовное дело за нарушение карантина.

Через два дня после выступления Поляковой в городе выступила Ирина Билык. Ажиотаж вокруг ее концерта был меньше, однако его все равно посетило немало харьковчан.