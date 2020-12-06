Президент Владимир Зеленский 6 декабря начал рабочую поездку на Донбасс. На этот раз украинский лидер посетит Донецкую область.

Целью визита Зеленского является встреча с военными, которые защищают Украину на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Зеленский также поздравил воинов с Днем Вооруженных сил Украины. Он отметил, что наши военные "несут свою службу независимо от выходных и праздников, в любое время года и при любой погоде".

Обратите внимание! 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины. Как приветствовали украинских защитников с праздником в 2020 году читайте здесь.

Поездки Зеленского на Донбасс в 2020 год