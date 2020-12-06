Зеленский отправился на передовую на Донбасс: что происходит
Президент Владимир Зеленский 6 декабря начал рабочую поездку на Донбасс. На этот раз украинский лидер посетит Донецкую область.
Целью визита Зеленского является встреча с военными, которые защищают Украину на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
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Зеленский также поздравил воинов с Днем Вооруженных сил Украины. Он отметил, что наши военные "несут свою службу независимо от выходных и праздников, в любое время года и при любой погоде".
Поездки Зеленского на Донбасс в 2020 год
- 10 апреля Зеленский проинспектировал участок разведения в Петровском на Донбассе.
- 14 октября в День защитника Украины президент посетил военных в зоне ООС. Он отметил, что "действующая многодневная тишина – это прямое следствие именно силы и воли наших военных".
- 23 октября Зеленский посетил Луганщину. Там он проверил работу над проектом "Большая стройка" в регионе.
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