Зеленский отреагировал на гибель военного Минкина: что сказал президент
Вячеслав Миникин 24 ноября погиб на Донбассе от вражеской пули снайпера. Президент Владимир Зеленский выразил свои соболезнования семье погибшего украинского военнослужащего.
Зеленский рассказал, что узнал о гибели военного вечером 24 ноября. Об этом сообщает Офис Президента.
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Под вечер пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца – 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне сочувствую семьям, которые понесли невосполнимые потери,
– рассказал Зеленский.
Что известно о Вячеславе Минкине
- Минкин был старшим солдатом 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
- Родом погибший из города Фастов Киевской области.
- Украинский военный Минкин был женат, у него был сын.
- В 2019 году солдата наградили медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".
- Ранения Минкин получил 24 ноября возле Авдеевки.
- Медики пытались спасти военного, однако тот, к сожалению, умер.
Заметим, украинские военные не открывали ответный огонь. Они проводили эвакуацию раненого, чтобы спасти его.
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