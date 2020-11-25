Вячеслав Миникин 24 ноября погиб на Донбассе от вражеской пули снайпера. Президент Владимир Зеленский выразил свои соболезнования семье погибшего украинского военнослужащего.

Зеленский рассказал, что узнал о гибели военного вечером 24 ноября. Об этом сообщает Офис Президента.

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Под вечер пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца – 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне сочувствую семьям, которые понесли невосполнимые потери,

– рассказал Зеленский.

Что известно о Вячеславе Минкине

Минкин был старшим солдатом 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Родом погибший из города Фастов Киевской области.

Украинский военный Минкин был женат, у него был сын.

В 2019 году солдата наградили медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".

Ранения Минкин получил 24 ноября возле Авдеевки.

Медики пытались спасти военного, однако тот, к сожалению, умер.

Заметим, украинские военные не открывали ответный огонь. Они проводили эвакуацию раненого, чтобы спасти его.

Обратите внимание! На Донбассе уже почти 4 месяца действует режим прекращения огня. Однако пророссийские боевики систематического его нарушают – из-за этого на востоке страны в период "тишины" погибли 4 украинских защитников, а еще 14 – получили ранения.