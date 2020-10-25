Вместе с местными выборами 25 октября проходит и всенародный опрос украинцев, анонсированный президентом Зеленским. Очевидно, в совершенстве организовать его не успели: у волонтеров, что предлагают людям принять в нем участие нет ни палаток, ни столов, за которыми можно удобно сделать отметки в анкетах.

Даже вблизи столичного участка, на котором голосовал глава государства, место для опроса было оборудовано не лучшим образом. Чтобы поставить отметки в анкете, Зеленскому пришлось присесть. На корточках и в окружении охранников президента сфотографировал Ян Доброносов.

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"Это фото дня", "Страна в смартфоне", "Жаль не было дождя", – смеются в соцсетях украинцы.

Зеленский отвечает на вопросы своего опроса

На еще одном видео видно, что Зеленский присел и ставил отметки в анкете прямо на коробке для опроса. В то же время первая леди Елена Зеленская отвечала на вопросы анкеты ни на что не опираясь, а просто подставив руку.

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5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / инфографика 24 канала

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