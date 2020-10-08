Национальный Банк Украины остался независимым после смены руководства – в этом президент Владимир Зеленский заверил инвесторов. Он заявил, что после назначения главой Кирилла Шевченко ведомство "продолжает проводить взвешенную монетарную политику для обеспечения макроэкономической стабильности".

В Офисе Президента сообщили, что такое заявление Зеленский сделал на встрече с представителями крупнейших инвесторов в украинские государственные ценные бумаги.

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"Национальный банк был, есть и останется независимым", – сказал президент.

Для Украины сверхважна поддержка международных партнеров, – Зеленский

Президент отметил, что Украина реализует все реформы, согласованные с МВФ, ведь очень важно иметь поддержку международных партнеров. В частности, он говорил о либерализованном рынке газа для частных потребителей и введении прозрачного рынка сельскохозяйственных земель.

Справка. Украина получила первый транш МВФ по новой 18-месячной программе финансирования, принятой накануне. Теперь МВФ должен перечислить второй транш, однако выдвигает определенные требования. Что должна сделать Украина – читайте по ссылке.

Зеленский отметил, что Украина делает все для защиты инвесторов, уверенности, развития потенциала и новых проектов. Он выразил надежду, что Украина будет более устойчивой, чем другие страны. "Поскольку ключевые отрасли, в частности агропромышленность и IT, подверглись меньшему удару, и будут способствовать восстановлению экономики", – пояснил Зеленский.