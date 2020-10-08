Зеленский ответил инвесторам: НБУ был, есть и останется независимым
Национальный Банк Украины остался независимым после смены руководства – в этом президент Владимир Зеленский заверил инвесторов. Он заявил, что после назначения главой Кирилла Шевченко ведомство "продолжает проводить взвешенную монетарную политику для обеспечения макроэкономической стабильности".
В Офисе Президента сообщили, что такое заявление Зеленский сделал на встрече с представителями крупнейших инвесторов в украинские государственные ценные бумаги.
Обратите внимание Мы привезли из Великобритании 2,5 миллиарда фунтов стерлингов – Зеленский
"Национальный банк был, есть и останется независимым", – сказал президент.
Для Украины сверхважна поддержка международных партнеров, – Зеленский
Президент отметил, что Украина реализует все реформы, согласованные с МВФ, ведь очень важно иметь поддержку международных партнеров. В частности, он говорил о либерализованном рынке газа для частных потребителей и введении прозрачного рынка сельскохозяйственных земель.
Зеленский отметил, что Украина делает все для защиты инвесторов, уверенности, развития потенциала и новых проектов. Он выразил надежду, что Украина будет более устойчивой, чем другие страны. "Поскольку ключевые отрасли, в частности агропромышленность и IT, подверглись меньшему удару, и будут способствовать восстановлению экономики", – пояснил Зеленский.