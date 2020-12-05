Украинцы зарегистрировали петицию с требованием прекратить или ограничить работу Харьковского коксового завода. Президент Владимир Зеленский ответил на обращение.

Что ответил Зеленский

Зеленский поблагодарил подписантам за активную общественную позицию. Ответ на петицию обнародовали на сайте президента.

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Однако президент отметил, что может действовать только на основании Конституции и законов. Зато центральным органом исполнительной власти по защите окружающей среды и природных ресурсов является Государственная экологическая инспекция.

Кроме этого, харьковское управление инспекции проводило внеплановую проверку указанных в петиции предприятий – 4 заводов.

Что показали проверки

По словам Зеленского, обнаружили, что Харьковский лакокрасочный завод "ФАРБОСС" не осуществляет производственную деятельность, а заводу "Эластомер" дан перечень нарушений, которые он должен устранить.

Президент отметил, что по закону местные госадминистрации взаимодействуют с органами местного самоуправления.

Учитывая указанное я обратился к премьер-министру Шмыгалю с предложением совместно с местными органами исполнительной власти принять меры для усиления контроля,

– ответил президент.

Что этому предшествовало