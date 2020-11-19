Владимир Зеленский 19 ноября ответил на петицию о "доступной растаможке автомобилей на европейской регистрации". Президент обратился к спикеру Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать деятельности рабочей группы, которая занимается этим вопросом.

Владимир Зеленский отметил, что 9 ноября состоялось заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на котором парламентарии рассмотрели ряд соответствующих законопроектов. Ответ главы государства размещена на сайте Офиса Президента.

Ранее Растаможка "евроблях": петиция к Зеленскому набрала необходимые голоса

Президент отметил, что профильный комитет рассмотрел проекты закона об изменениях в налоговых и таможенных правилах, которые применяются к операциям по поставке в Украину и ввоза на таможенную территорию государства транспортных средств.

В частности, среди них законопроекты:

№3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога";

№3706 "О внесении изменений в раздел ХХ" Заключительные и переходные положения "Таможенного кодекса о ввозе транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Рада создала рабочую группу для решения вопроса растаможивания "евроблях"

Зеленский отметил, что по результатам заседания была создана рабочая группа, к работе которой должны привлечь представителей Кабмина. Группа должна подготовить уже доработанный законопроект относительно доступной растаможки.

Он также добавил, что для разрешения ситуации направил обращение к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

С просьбой содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив,

– пояснил президент.

Ситуация с растаможкой "евроблях" в Украине: коротко

7 сентября была зарегистрирована электронная петиция к президенту касательно "евроблях". В ней украинцы требуют принять законопроект о доступной растаможке и пребывании на территории Украины автомобилей на европейской регистрации. Петиция уже набрала больше, чем 25 тысяч необходимых голосов.

Кроме этого, в Киеве периодически проходят многочисленные митинги владельцев авто на еврономерах. Митингующие требуют, чтобы власть услышала и выполнила их условия.

Справка. В ноябре 2018 гоа Верховная Рада значительно повысила размер штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации. Но в декабре 2019 года парламент отсрочил введения увеличенных штрафов за нарушение ввоз автомобилей на еврономерах.