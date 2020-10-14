Президент Зеленский назвал первый вопрос со всенародного опроса, который он хочет провести в день выборов 25 октября среди украинцев.

Так, главу государства интересует, следует ли наказывать коррупционеров пожизненным заключением. Первый вопрос из пяти Зеленский озвучил в видеообращении, опубликованном на его телеграм-канале.

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Всем привет! Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательных участках ты сможешь ответить на 5 важных вопросов. Итак, вопрос №1: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

– сказал Зеленский.

Он также сказал, что украинцы могут "приходить и решать", ведь "будет так, как скажут они".

Видеообращение Владимира Зеленского:

Как это прокомментировали в офисе Президента

Впоследствии в Офисе Президента объяснили, почему Зеленский рассказал, каким будет первый вопрос в его опросе, именно 14 октября. Там отметили: в этот день 6 лет назад был принят закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"Этим решением тогдашний парламент открыл второй фронт защиты нашего государства от коррупции, но мы все еще находимся в самом начале тяжелой борьбы с коррупционными кланами. Они буквально убивают перспективы нашей экономики и веру в социальную справедливость", – подчеркнули там.

В Офисе добавили, что президент неоднократно предлагал "политической среде" сделать более жесткой реакцию государства на коррупцию, но все время "получал многочисленные варианты спекулятивного "нет".

Следовательно, теперь он решил спросить об этом у народа.

Во время инициированного главой государства общенационального опроса 25 октября первый вопрос будет касаться именно этой проблемы. Коррупция и как ее искоренить. Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления,

– пояснили в Офисе Президента.

Там также в очередной раз добавили, что такой опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако "даст возможность каждому гражданину высказаться так, чтобы политики это действительно услышали".

Заметим, что в НАН считают, что на "вопросы Зеленского" должны сначала взглянуть социологи и оценить их ангажированность, а также уместность такого опроса в день местных выборов.

Несколько дней назад президент Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса. На нем украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Сейчас известен только первый вопрос.

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