Зеленский озвучил второй вопрос для всенародного опроса: видео
Владимир Зеленский назвал второй вопрос для всенародного опроса. Его он хочет провести в день выборов 25 октября.
Зеленский начал с напоминания, что обещал украинцам все шаги согласовывать с ними. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграме.
Ранее Зеленский озвучил первый вопрос из своего всенародного опроса: видео
А тогда назвал второй вопрос, на который украинцы смогут ответить в день выборов.
Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?
– так звучит второй вопрос.
Зеленский также призвал украинцев приходить 25 октября на выборы и голосовать, ведь "будет так, как решат они".
Напомним, первый вопрос президента касается того, следует ли наказывать коррупционеров пожизненным заключением.
Зеленский назвал второй вопрос для всенародного опроса: видео
Как комментируют в Офисе Президента
Там отметили, что это очень важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели.
Речь о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру,
– говорят в ОП.
У президента отмечают, что сначала все будет происходить на подконтрольной Украине территории. Ведь этот регион становится все более депрессивным. Поэтому в ОП считают, что надо создавать новую мотивацию для населения, рабочие места и перспективные бизнесы, а также привлекать инвесторов.
В Офисе ожидают, что реализация этих программ также поможет избежать "любого негативного влияния оккупационной силы".