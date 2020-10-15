Владимир Зеленский назвал второй вопрос для всенародного опроса. Его он хочет провести в день выборов 25 октября.

Зеленский начал с напоминания, что обещал украинцам все шаги согласовывать с ними. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграме.

Ранее Зеленский озвучил первый вопрос из своего всенародного опроса: видео

А тогда назвал второй вопрос, на который украинцы смогут ответить в день выборов.

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

– так звучит второй вопрос.

Зеленский также призвал украинцев приходить 25 октября на выборы и голосовать, ведь "будет так, как решат они".

Напомним, первый вопрос президента касается того, следует ли наказывать коррупционеров пожизненным заключением.

Зеленский назвал второй вопрос для всенародного опроса: видео

Как комментируют в Офисе Президента

Там отметили, что это очень важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели.

Речь о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру,

– говорят в ОП.

У президента отмечают, что сначала все будет происходить на подконтрольной Украине территории. Ведь этот регион становится все более депрессивным. Поэтому в ОП считают, что надо создавать новую мотивацию для населения, рабочие места и перспективные бизнесы, а также привлекать инвесторов.

В Офисе ожидают, что реализация этих программ также поможет избежать "любого негативного влияния оккупационной силы".

Справка. Свободная (или специальная) экономическая зона – это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливать льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия.