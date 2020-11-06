Владимир Зеленский считает, что представленный украинской стороной "План действий по Донбассу" для Трехсторонней контактной группы реалистичен. Более того, в нем прописаны конкретные шаги и даты.

Гарант отметил, что Украина уже передала "План действий по Донбассу" ОБСЕ. Об этом Владимир Зеленский сказал во время брифинга в зоне проведения ООС, сообщает 24 канал.

Важно Зеленский посетил зону ООС: Освободим Донбасс, как Украину от нацистов

Президент Украины подчеркнул, что над созданием плана работала группа.

Как я и говорил, мы идем в направлении минского формата, но должен быть выписан детальный план действий. Этот план действий понятный, детальный, с шагами и датами, с ответственностью,

– сказал Зеленский.

"План действий по Донбассу": что он предусматривает

Документ, который наработала Украина, содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

и Донецкой и Луганской областей. Согласно ему, все незаконные вооруженные формирования боевиков должны распустить и вывести из региона до начала 2021 года .

и вывести из региона . После этого Украина должна взять под контроль границу. Если российская сторона согласится на эти предложения, Украина готова назначить местные выборы на Донбассе на 31 марта 2021 года.

Реакция России

Российские власти считают, что демилитаризация Донбасса и передача границы Украине расходятся с минскими договоренностями. Также в Кремле раскритиковали предложение Украины до конца года провести встречу "нормандской четверки".

К теме Зеленский обнародовал дату встречи советников "нормандской четверки"