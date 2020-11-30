Недавние президентские выборы, минувшие парламентские выборы, состоявшиеся местные выборы: за полтора с лишним года Украина прошла полный электоральный цикл. Теоретически следующее заполнение избирательных бюллетеней состоится лишь в 2024-м.

Михаил Дубинянский эксклюзивно для сайта 24 канала.

Но отечественная практика слишком часто расходится с теорией – и, вероятно, это как раз тот случай.

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Кампании с 2019 года еще не закончилась?

Формально завершившись, избирательный сезон 2019-2020 годов оставил стойкое ощущение незавершенности. В кампании 2019-го было слишком много спонтанного, и она вообще не походила на соревновательные выборы. Мы наблюдали игру в одни ворота, взлом привычной политической матрицы, избиение застигнутого врасплох истеблишмента.

Кампания 2020-го воспринималась традиционными политиками как возможность отыграться. Но если региональные элиты действительно оказались удовлетворены, то общенациональных игроков состоявшееся волеизъявление разочаровало.

Попытка позиционировать местные выборы как прямое продолжение президентских и парламентских не увенчалась успехом. Избирателя тщетно убеждали в том, что на кону судьба Украины, а не состояние улиц и дорог. Электорат подтягивался на участки неохотно и голосовал главным образом за региональное начальство. Безусловно, наиболее показательной стала битва за мэрское кресло во Львове: пятый президент Порошенко видел ее собственным символическим триумфом. На поддержку кандидата от "ЕС" мобилизовали все мыслимые ресурсы, но в итоге ставленник Петра Алексеевича был разгромлен бессменным мэром Садовым…

Куда делось могущество Зеленского?

Отсутствие полноценного политического реванша тем более обидно, что предпосылки для него имелись. Осенью 2020-го Владимир Зеленский впервые пошел на выборы в некомфортных для себя условиях и потерпел первое явное поражение. Не помогла ни личная агитация за президентскую партию, ни заманивание избирателей импровизированным опросом. Результаты "Слуги народа" оказались весьма скромными, контрастируя с безоговорочным прошлогодним торжеством.

Электоральное могущество шоумена Зе тает на глазах, однако прошедшая кампания лишь раздразнила старый политикум. Местные выборы продемонстрировали нарастающую слабость Владимира Александровича, но не дали воспользоваться ей сполна. По усам текло, а в рот не попало.

Между тем ближайшие месяцы обещают дальнейшее ослабление Зеленского и Ко. Впереди, возможно, самая тяжелая зима в истории независимой Украины.

С коронавирусом, локдауном и прогрессирующим кризисом – но без вакцины и без денег. Это настоящий подарок для всех, кто руководствуется принципом "чем хуже, тем лучше". И этот дар судьбы требует поскорее собирать политические дивиденды, а не дожидаться 2024 года и очередного электорального цикла.

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Словом, все говорит о том, что будущий год пройдет под знаком борьбы за досрочные парламентские выборы. Матч-реванш, не удавшийся в 2020-м, попытаются перенести на 2021-й. Номинальные идеологические противники вроде ОПЗЖ и "Европейской солидарности" окажутся ситуативными союзниками. Расползающееся монобольшинство разделится на тех, кто дорожит имеющимся депутатским мандатом, – и тех, кто готов попытать электорального счастья в новом качестве. А президенту Зеленскому, окончательно перешедшему от дерзкого натиска к пассивной обороне, придется нелегко. Как, впрочем, и всей стране.