Владимир Зеленский вместе с руководителем ОП и премьер-министром 28 ноября почтили память жертв Голодомора в Украине. Они прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932 - 1933 годов, где прошли скорбным шествием к скульптуре "Горькая память детства".

Политики установили возле памятного знака композиции из пшеничных колосьев и калины и поклонились памяти жертв Голодомора. Об этом сообщает Офис Президента.

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Участие в шествии приняли Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, а также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

О достройке музея Голодомора

В этот день Владимир Зеленский вспомнил о Национальном музее Голодомора-геноцида. Президент Украины подчеркнул, что проект музея обязательно завершат.

Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важный для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Я дал поручение Кабинету Министров, и уже в понедельник этот вопрос решат,

– отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что 30 ноября Кабинет Министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

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