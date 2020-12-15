Президент Зеленский поддержал создание в Киеве мемориала "Бабий Яр". Кроме этого, глава государства утвердил ряд мероприятий к 80 годовщине расстрела евреев.

Да, Зеленский подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Офиса Президента. Читайте также Истории тех, кто погиб в Бабьем Яру: мемориал Холокоста покажет первый аудиоспектакль "29/09" Поэтому премьер-министра и главу Офиса Президента назначили сопредседателями Организационного комитета по развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Какой план мероприятий Кабмин должен утвердить план мероприятий касательно 80 годовщины трагедии Бабьего Яра. В частности, планируется установить композиционные элементы Аллеи Праведников в заповеднике, расширить зоны охраны заповедника и завершить обустройство мемориального музея памяти жертв трагедии в Киеве. Также предусмотрят проведение траурных мероприятий и организуют международную научную конференцию, посвященную годовщине. Обратите внимание! В сентябре 1941 года за 2 дня в Бабьем Яру расстреляли более 30 тысяч евреев. Это была одна из самых массовых акций уничтожения мирных людей во время Второй мировой войны.