Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги саммита Украина – ЕС, который состоялся 6 октября в Брюсселе. По словам главы государства, все прошло с огромным взаимным уважением и заинтересованностью.

Зеленский о саммите Украина – ЕС

Украина уверенно приближается к полноправному членству в Европейском союзе. Такое утверждение стало главным итогом встреч в Брюсселе. Об этом в фейсбуке сообщил президент Владимир Зеленский.

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Это действительно был хороший саммит. Все по-партнерски. Потому что мы интересные. Перспективные. Ответственные. Не боимся любых вызовов. И слова своего умеем соблюдать,

– поделился впечатлениями президент.

По словам Зеленского, Украина уже переросла действующее соглашение об ассоциации и стремится к его обновлению.

В результате договоренностей наше государство получит "промышленный безвиз". Это даст еще больше возможностей для экспорта. Сейчас начала работу соответствующая экспертная миссия. Это означает, что в Украине будет больше рынков сбыта, более конкурентных возможностей, рабочих мест и технологий.

Зеленский развеял все сомнения относительно возможной отмены безвиза для украинцев.

"Полностью сняты все искусственные опасения относительно безвиза для украинцев. Сколько эфиров, заголовков и сообщений о какой-то "угрозе" для безвиза были полной ложью, и мы это еще раз подтвердили – на самом высоком уровне", – подчеркнул президент.

ЕС подтвердил, что когда появится настоящая вакцина от коронавируса, Украине помогут ее получить.

Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами,

– заметил Зеленский.

Президент также отметил, что вскоре Украина получит "открытое небо". Соглашение о совместном авиапространстве подпишут в начале 2021 года. Она предоставит возможности для легких путешествий и деловых контактов.

Обратите внимание! На саммите Украина – ЕС стороны также обсудили нарушения оккупантами прав человека в Крыму. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к возможным санкциям ЕС против России из-за отравления Алексея Навального.