Президент Владимир Зеленский подписал закон о согласовании терминологии законодательства об уголовных правонарушениях, совершенных из корыстных побуждений. Теперь словосочетание "уголовное правонарушение" будет употребляться вместо"преступления".

Так, Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в статью 17 Закона Украины "О публичных закупках" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений". Об этом информирует Офис президента.

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Документ имеет целью согласование терминологии, введенной законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" с терминологией, которая применяется в других законодательных актах,

- говорится в сообщении.

Так, по словам представителей президента, закон вносит изменения в пункты 5 и 6 части первой статьи 17 Закона Украины "О публичных закупках", заменив слова "преступление, совершенное из корыстных мотивов, в частности, связанное" на словосочетание "уголовное правонарушение, совершенное из корыстных мотивов, в частности, связанное".

Этот закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Заметим, что 3 ноября парламентарии приняли в целом законопроект, которым изменили терминологию по уголовным правонарушениям в законе "О публичных закупках".