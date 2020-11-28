Владимир Зеленский подписал указ о внедрении нового профессионального праздника в Украине. Отныне ежегодно 28 ноября будут отмечать День работника системы финансового мониторинга.

Решение главы государства становится действующим со дня его публикации. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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В постановлении указано, что работники системы финансового мониторинга в значительной степени утверждают в международной общности статус Украины как надежного партнера.

В частности, они препятствуют "отмыванию" доходов, которые получают преступным путем.

Обратите внимание! Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины гендиректору конструкторского бюро "Южное". 69-летний Александр Дегтярев умер 24 ноября от коронавируса. Подробнее об этом – читайте здесь.

В тесте также указано, что работники этой сферы помогают сдерживать финансирование терроризма и оружия массового уничтожения. Поэтому в Украине стоит ввести новый профессиональный праздник.

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Справка. Кабмин в июле 2020 года учредил еще один новый праздник в Украине – День виноградаря и винодела. Его отмечают ежегодно во 2 воскресенье ноября. Подробнее об этом – читайте здесь.