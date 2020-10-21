Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров организовать 24 августа 2021 года парад войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Парад должен быть в столице на Крещатике и на Майдане Независимости.

Соответствующий указ Зеленский подписал 21 октября. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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Кабмин имеет месячный срок создать Организационный комитет по подготовке праздника. Его сопредседателями должны стать Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Правительство также должно подготовить торжество с участием представителей власти и дипломатов.

Какие мероприятия планируют на День Независимости 2021

23 августа 2021 года, в День Государственного Флага Украины, в Киеве и других городах проведут церемонию поднятия флага;

24 августа в Киеве проведут парад войск,

к памятникам и местам захоронения выдающихся украинцев, участников ООС и АТО возложат цветы,

научные конференции и круглые столы посвященные 30 годовщине Независимости,

выставки и образовательные мероприятия о важных событиях в истории Украины,

социальная реклама,

в оборот выпустят юбилейную монету и почтовую марку.

Кабмин должен обеспечить финансирование всех праздничных мероприятий. Кроме того, МИД поручили пригласить на празднование Независимости Украины представителей иностранных государств, дипломатов и украинцев из диаспоры.

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