30 годовщину Независимости Украины отпразднуют военным парадом: указ Зеленского
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров организовать 24 августа 2021 года парад войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Парад должен быть в столице на Крещатике и на Майдане Независимости.
Соответствующий указ Зеленский подписал 21 октября. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.
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Кабмин имеет месячный срок создать Организационный комитет по подготовке праздника. Его сопредседателями должны стать Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Правительство также должно подготовить торжество с участием представителей власти и дипломатов.
Какие мероприятия планируют на День Независимости 2021
- 23 августа 2021 года, в День Государственного Флага Украины, в Киеве и других городах проведут церемонию поднятия флага;
- 24 августа в Киеве проведут парад войск,
- к памятникам и местам захоронения выдающихся украинцев, участников ООС и АТО возложат цветы,
- научные конференции и круглые столы посвященные 30 годовщине Независимости,
- выставки и образовательные мероприятия о важных событиях в истории Украины,
- социальная реклама,
- в оборот выпустят юбилейную монету и почтовую марку.
Кабмин должен обеспечить финансирование всех праздничных мероприятий. Кроме того, МИД поручили пригласить на празднование Независимости Украины представителей иностранных государств, дипломатов и украинцев из диаспоры.
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