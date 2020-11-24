Президент Владимир Зеленский 24 ноября одобрил допуск дознавателей, следователей и прокуроров на территорию проведения Операции Объединенных сил. Порядок их допуска будет определять командующий ООС.

Законопроект №3984 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" относительно допуска дознавателей Верховная Рада подписала еще 15 ноября. Об этом сообщает Офис Президента.

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Что известно о законе о допуске следователей на Донбасс

Закон нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в зону ООС для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным кодексом Украины.

Следователи, прокуроры и дознаватели могут осуществлять свои полномочия по уголовным производствам в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им полагается обязательный допуск и соответствующее содействие,

– говорится в сообщении ОП.

Обратите внимание! Соответствующий законопроект 2 сентября в Верховную Раду подал Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, Крыма и Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Добавим, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал, что в течение 2020 года суд вынес 8 приговоров лицам виновным в преступлениях на Донбассе.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала