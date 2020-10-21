Президент Зеленский подписал закон о разведке: что он предусматривает
Глава государства завизировал документ, который Верховная Рада приняла еще 17 сентября 2020 года. В парламент подал документ именно президент. Зеленский подчеркнул, что поддержка разведки на законодательном уровне позволит лучше справляться с угрозами.
Вопрос разведки – приоритет, – Зеленский
Президент подписал документ во время визита в управление информации Государственной пограничной службы Украины по случаю годовщины создания разведки ГНСУ. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.
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Вопрос разведки является приоритетом, а материалы разведчиков – основа для принятия важных государственных решений. Именно поэтому этот закон – не только новые возможности и новые способности для разведки, но и большая ответственность для государства,
– отметил Зеленский.
Главное о положениях закона
Документ предусматривает:
- Совершенствование правовых и организационных основ работы разведки.
- Организацию эффективной деятельности разведывательных органов Украины.
- Улучшение взаимодействия разведывательных органов.
- Обеспечение социальной и правовой защиты работников органов разведки.
- Обеспечение защиты людей, конфиденциально сотрудничающих с разведкой.
В документе разграничены полномочия СБУ и других органов
В законе разграничены полномочия СБУ и других разведывательных органов. Саму Службу безопасности исключили из перечня разведывательных органов и оставили как субъект разведывательного сообщества.
Также определили функцию СНБО по координации и контролю деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.
Разведывательные органы в Украине:
- Служба внешней разведки Украины.
- Разведывательный орган Министерства обороны Украины.
- Разведывательный орган Государственной пограничной службы.
Организационную структуру разведывательных органов должен определять президент, как и руководить ими в целом. Непосредственных руководителей разведорганов также назначает и освобождает от должностей глава государства.
Кто контролирует разведорганы:
- Президент Украины (основной контроль).
- Верховная Рада (дополнительный парламентский контроль).
- Счетная палата (внешний финансовый контроль).
- Важно: граждане Украины осуществляют Гражданский контроль за разведкой согласно Конституции и законам.
Дополнительные и особые права разведорганов:
- Использование условных наименований.
- Открытие счетов в национальной и иностранной валютах.
- Использование сотрудников под прикрытием.
- Организация структуры прикрытия.
- Конфиденциальное сотрудничество с теми или иными людьми.