Глава государства завизировал документ, который Верховная Рада приняла еще 17 сентября 2020 года. В парламент подал документ именно президент. Зеленский подчеркнул, что поддержка разведки на законодательном уровне позволит лучше справляться с угрозами.

Вопрос разведки – приоритет, – Зеленский

Президент подписал документ во время визита в управление информации Государственной пограничной службы Украины по случаю годовщины создания разведки ГНСУ. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.

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Вопрос разведки является приоритетом, а материалы разведчиков – основа для принятия важных государственных решений. Именно поэтому этот закон – не только новые возможности и новые способности для разведки, но и большая ответственность для государства,

– отметил Зеленский.

Главное о положениях закона

Документ предусматривает:

Совершенствование правовых и организационных основ работы разведки.

Организацию эффективной деятельности разведывательных органов Украины.

Улучшение взаимодействия разведывательных органов.

Обеспечение социальной и правовой защиты работников органов разведки.

Обеспечение защиты людей, конфиденциально сотрудничающих с разведкой.

В документе разграничены полномочия СБУ и других органов

В законе разграничены полномочия СБУ и других разведывательных органов. Саму Службу безопасности исключили из перечня разведывательных органов и оставили как субъект разведывательного сообщества.

Также определили функцию СНБО по координации и контролю деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.

Разведывательные органы в Украине:

Служба внешней разведки Украины.

Разведывательный орган Министерства обороны Украины.

Разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Организационную структуру разведывательных органов должен определять президент, как и руководить ими в целом. Непосредственных руководителей разведорганов также назначает и освобождает от должностей глава государства.

Кто контролирует разведорганы:

Президент Украины (основной контроль).

Верховная Рада (дополнительный парламентский контроль).

Счетная палата (внешний финансовый контроль).

Важно: граждане Украины осуществляют Гражданский контроль за разведкой согласно Конституции и законам.

Дополнительные и особые права разведорганов:

Использование условных наименований.

Открытие счетов в национальной и иностранной валютах.

Использование сотрудников под прикрытием.

Организация структуры прикрытия.

Конфиденциальное сотрудничество с теми или иными людьми.

Обратите внимание! Согласно закону, запрещено препятствовать работе разведывательных органов или отказывать им в содействии. За это грозит штраф – от 15 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 – 340 гривен).