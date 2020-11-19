Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах и транспорте
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты. Речь идет прежде всего об обязательном ношении масок.
Подробнее о документе
Соответствующий законопроект Верховная Рада одобрила 6 ноября. А 19 числа под документом свою подпись поставил Зеленский. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
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Так, Зеленский подписал изменения в закон об административных правонарушениях по предотвращению распространения коронавируса. Согласно этим изменениям, если во время карантина вы зашли в общественное помещение или в транспорт без средств защиты, Вам нужно будет заплатить штраф размером от 10 до 15 необлагаемых минимумов – от 170 до 255 гривен.
О каких именно средствах защиты идет речь
- Респираторы или защитные маски.
- Они должны полностью закрывать нос и рот.
- Могут быть изготовленными самостоятельно.
Что говорит о законе Зеленский
- Документ имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.
- Он будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусом.
- Последнее поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений.
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