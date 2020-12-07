Зеленский подписал закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП
Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Обязательное применение регистраторов расчетных операций окончательно отложили до 2022 года.
Так, Зеленский подписал закон, который Рада приняла 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Кстати Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП
Что предусматривает закон
- Отсрочка обязательного применения кассовых аппаратов для ФЛП до 1 января 2022 года.
- Отмена штрафов за несоответствие наличных на месте расчетов сумме, указанной в дневном отчете РРО. Также не будут штрафовать за отсутствие предварительного программирования товаров в кассовых аппаратах.
- Отмена компенсации покупателям из-за жалоб о нарушении порядка проведения расчетных операций.
- Определение предельных объемов доходов, которые позволят учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономике.
Заметим, законопроект приняли 319 нардепов. Хотя Рада провалила похожий законопроект.
После этого ФЛП вышли на протест и Зеленский подал новый проект.
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