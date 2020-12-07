Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Обязательное применение регистраторов расчетных операций окончательно отложили до 2022 года.

Так, Зеленский подписал закон, который Рада приняла 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. Кстати Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП Что предусматривает закон Отсрочка обязательного применения кассовых аппаратов для ФЛП до 1 января 2022 года.

до 1 января 2022 года. Отмена штрафов за несоответствие наличных на месте расчетов сумме, указанной в дневном отчете РРО. Также не будут штрафовать за отсутствие предварительного программирования товаров в кассовых аппаратах.

за несоответствие наличных на месте расчетов сумме, указанной в дневном отчете РРО. Также не будут штрафовать за отсутствие предварительного программирования товаров в кассовых аппаратах. Отмена компенсации покупателям из-за жалоб о нарушении порядка проведения расчетных операций.

из-за жалоб о нарушении порядка проведения расчетных операций. Определение предельных объемов доходов, которые позволят учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономике. Заметим, законопроект приняли 319 нардепов. Хотя Рада провалила похожий законопроект. После этого ФЛП вышли на протест и Зеленский подал новый проект.