Президент Зеленский подписал законы, которые он же и инициировал, а Рада за них проголосовала – для поддержки граждан и бизнеса в период карантина.

Заметим, что Рада поддержала законопроекты 4 декабря, их сразу же подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. О том, что Владимир Зеленский тоже подписал документы информирует пресс-служба Офиса Президента.

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О каких законопроектах идет речь:

Изменения в бюджет на 2020 год. Изменения в бюджет на 2020 год направлены на поддержку бизнеса во время карантина. Изменения позволяют направлять средства Фонда борьбы с COVID-19 и ее последствиями на оказание материальной помощи бизнесу.

Изменения в бюджет на 2020 год направлены на поддержку бизнеса во время карантина. Изменения позволяют направлять средства Фонда борьбы с COVID-19 и ее последствиями на оказание материальной помощи бизнесу. Аннулирование налоговых долгов предпринимателей в размере до 3 060 гривен.

В Офисе Президента добавляют: списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3 060 гривен.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года.

Также до 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков – физических лиц, в том числе самозанятых лиц, в общей сумме не превышает 6 800 гривен.

Эти налоговые стимулы помогут бизнесу не накопить налоговые долги, если придется приостановить деятельность. В комплексе с другими законопроектамы это позволит предпринимателям подготовиться к возможному локдауну и пройти его без серьезных потерь,

– объясняют в ОП.

Финансовая помощь ФЛП. Государство выплатит единовременную финансовую помощь ФЛП в размере по 8 тысяч гривен.

У президента также уточнили: ФЛП не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за 3 месяца до вступления в силу данного закона; если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за 3 месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантин.

Кроме того, документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с внедрением карантина.

Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тысяч гривен.

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Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.

Кроме того, закон предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Продолжается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.