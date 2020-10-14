Зеленский подтвердил факт тайной встречи с британской разведкой: о чем говорили
Поддержка Киева со стороны Лондона и противодействие дезинформации – вот о чем говорили президент Украины и представители МІ6 (служба разведки Великобритании) в Лондоне. Об этом сам Владимир Зеленский рассказал 13 октября.
Комментарий Зеленского по поводу его визита в Великобританию и тайной встречи с разведкой опубликовал Офис Президента.
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"У нас была встреча в офисе МІ6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучить. То есть – это государственные дела", – таким образом Зеленский подтвердил, что встреча в Лондоне с разведчиками действительно была.
Однако он добавил, что обнародованная в СМИ информация о содержании этой встречи не корректна: "Я прочитал о том, что пишут о содержании этой встречи. Там был другое содержание".
Вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался,
– заявил Зеленский.
Он лишь отметил, что встреча длилась два часа, и в основном во время нее речь шла "о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности". А также о противодействии дезинформации и фейковым новостям.
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