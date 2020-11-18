Владимир Зеленский поговорил по телефону с руководством МВФ – директором Кристалиной Георгиевой. Во время разговора президент Украины заявил, что все "структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены" нашим государством.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Эту информацию опубликовали на сайте главы государства вечером 17 ноября.

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Разговор президента Украины с директором МВФ: главное

Георгиева пожелала Зеленскому скорейшего выздоровления (напомним, украинский президент заболел COVID-19). Далее собеседники обсудили пандемию, экономический кризис и поддержку Украины со стороны МВФ.

О выполнении Украиной своих обязательств

Зеленский поблагодарил МВФ за решение об увеличении первого транша stand-by до 2,1 миллиарда долларов. И пообещал, что Украина продолжит выполнять свои обязательства.

По его словам, уже утверждена реформа таможни и налоговой, Минфин и Нацбанк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены,

– заявил Зеленский.

О конституционном кризисе

В разговоре стороны коснулись темы независимости НБУ, важности принятия сбалансированного бюджета на 2021 год, а также и проблемы, которая возникла из-за скандальных решений Конституционного Суда.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционного законодательства Украины. 30 октября предостережением на это отреагировал МВФ. 9 ноября руководитель НБУ Шевченко ездил в Фонд на переговоры.

Зеленский заверил, что продолжение реформы антикоррупционных органов считает одним из своих приоритетов.

Георгиева отметила, что отношения МВФ и Украины удалось закрепить на высоком уровне, а вместе с тем отметила быструю реакцию украинской власти на решение КСУ.