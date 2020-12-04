Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов, в частности членов "Слуги народа", за то, что они поддержали важные законопроекты. Среди них – инициативы Зеленского по различным вопросам.

Он отметил, что парламент хорошо поработал именно на этой неделе, ведь были приняты важные для Украины законопроекты. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

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► Поддержка бизнеса

"Прежде всего спасибо депутатам партии "Слуга народа" и другим партиям за принятие представленных мной инициатив для поддержки бизнеса во время карантина", – отметил Зеленский.

Речь идет о выделении 8 тысяч гривен для наемных работников и 8 тысяч гривен для ФЛП. Также выплаты предприятиям, которые могут предотвратить массовые увольнения работников из-за карантинных ограничений и кризиса.

Чтобы никого не увольнять и сохранять рабочие места. Также компенсация затрат, понесенных за уплату единого социального взноса, налоговые каникулы, где ФЛП первой группы освобождаются от уплаты единого налога и ЕСВ,

– заметил президент.

Также он добавил, что 4 миллионам гражданам Украины, у которых налоговый долг до 3 600 гривен, этот долг аннулируют. "Все поданные мной инициативы поддержали депутаты", – отметил Зеленский.

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По словам президента, как бы ни старался навредить Украине Конституционный Суд, депутаты возобновили уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях.

Важно, что успели до наступления 2021 года – теперь те, кто солгал в декларациях в этом году, все равно не избегут наказания. Жаль, что пока ответственность не такая жесткая, как хотелось бы, но рад, что это "пока что",

– сказал Зеленский.

► Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП

Зеленский поблагодарил, что его проект о РРО и ФЛП также согласовали. "Введение РРО перенесли на год и учли пожелания бизнеса, которые озвучили на встрече с премьер-министром", – подчеркнул президент.

► Закон о водном транспорте

Также депутаты приняли закон о водном транспорте. Зеленский отметил, что это очень важная инициатива, ведь "годами огромная отрасль шла ко дну".

"Теперь появится конкурентный рынок для пассажиров и грузов. Это примерно 15 миллиардов экономического эффекта для государства в год, а также сохранение ваших дорог. Меньше фур, меньше нагрузки, а поэтому не нужно так часто делать ремонт, что экономит ваши деньги – деньги налогоплательщиков", – подытожил Зеленский.

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