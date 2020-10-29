Зеленский обратился к правоохранителям из-за скандального решения КСУ: что он им поручил
Президент Владимир Зеленский во время заседания СНБО обратился к правоохранителям с просьбой расследовать обстоятельства, которые привели к принятия Конституционным Судом Украины решения о неконституционности ряда положений антикоррупционного законодательства.
Так, он попросил правоохранителей расследовать обстоятельства и возможное влияние на судей, принявших такое решение. Об этом пишет 24 канал.
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Главные вопросы: почему вообще возникло это решение КСУ, какие мотивации видим в этом решении мы, какая законодательная база попала под решение КСУ и почему. Честно говоря, хочу сказать от себя – эти моменты влияния на работу суда, здесь я хотел бы обратиться с просьбой к нашим правоохранительным органам, чтобы мы получили все детали, которые привели к этому решению,
– сказал глава государства.
Он добавил, что в последние месяцы все могут видеть, как работает КСУ и какие решения принимает.
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Скандальное решение КСУ: коротко о главном
- 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного Кодекса Украины. Именно она предусматривает наказание за ложное декларирование (штраф или лишение свободы) чиновников государственного или местного уровня.
- Это решение одобрили по иску нардепов от ОПЗЖ и "За майбутнє". Последних активно связывают с олигархом Коломойским.
- НАПК уже заявило, что убрало из открытого доступа реестр электронных деклараций чиновников.
- Реестр декларирования скорее всего не будет работать, пока Рада не примет новый закон, которым предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.
Между тем СНБО рассмотрит два сценария решения ситуации с Конституционным судом: что о них известно
- Международные партнеры Украины негативно восприняли такое решение суда. К примеру, послы G7 считают, что для Украины это шаг в прошлое.