Президент Владимир Зеленский во время заседания СНБО обратился к правоохранителям с просьбой расследовать обстоятельства, которые привели к принятия Конституционным Судом Украины решения о неконституционности ряда положений антикоррупционного законодательства.

Так, он попросил правоохранителей расследовать обстоятельства и возможное влияние на судей, принявших такое решение. Об этом пишет 24 канал.

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Главные вопросы: почему вообще возникло это решение КСУ, какие мотивации видим в этом решении мы, какая законодательная база попала под решение КСУ и почему. Честно говоря, хочу сказать от себя – эти моменты влияния на работу суда, здесь я хотел бы обратиться с просьбой к нашим правоохранительным органам, чтобы мы получили все детали, которые привели к этому решению,

– сказал глава государства.

Он добавил, что в последние месяцы все могут видеть, как работает КСУ и какие решения принимает.

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27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного Кодекса Украины. Именно она предусматривает наказание за ложное декларирование (штраф или лишение свободы) чиновников государственного или местного уровня.

Это решение одобрили по иску нардепов от ОПЗЖ и "За майбутнє". Последних активно связывают с олигархом Коломойским.

НАПК уже заявило, что убрало из открытого доступа реестр электронных деклараций чиновников.

Реестр декларирования скорее всего не будет работать, пока Рада не примет новый закон, которым предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

Между тем СНБО рассмотрит два сценария решения ситуации с Конституционным судом: что о них известно