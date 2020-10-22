Президент Зеленский вместе с премьером Шмигалем вскоре собирается оценить работу Кабмина и, при необходимости, сменить нескольких министров. По словам главы государства, самые слабые чиновники лишатся своих должностей.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью нескольким украинским телеканалам, сообщает 24 канал.

Между тем Здесь нет никакого юридического фундамента, – Зеленский о результатах всеукраинского опроса

Головы могут полететь, это правда. Но я хочу сказать не из-за того, что кто-то из депутатов имеет плохие отношения с тем или иным министром. В ближайшее время мы будем смотреть результат работы Кабмина вместе с премьером. Есть оценочный формат тех или иных министров и действительно кого-то может не быть. Самые слабые будут уходить,

– подчеркнул президент.

Заметим, что уволить того или иного министра своим указом президент не может. У него нет таких полномочий. Они зато есть у народных депутатов. Очевидно, поскольку пропрезидентская фракция "Слуга народа" имеет монобольшинство в парламенте и может фактически самостоятельно принимать те или иные решения, президент потому и позволяет себе такие высказывания.

Обратите внимание! Лишь премьер-министр, а также министр иностранных дел и министр обороны назначаются Верховной Радой по представлению президента. Так же он может обратиться в Раду с представлением об их увольнении.

Отметим, что в сентябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверял, что в ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете Министров.