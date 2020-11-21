Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября с помощью видеосвязи пообщался с участниками революций 1991, 2004, 2013 – 2014 годов. Именно 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы.

Также участие в мероприятии приняли украинские защитники и представители интеллектуальной элиты. В президентской пресс-службе подчеркнули, что это первое подобное общение руководства страны.

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Подробнее об общении Зеленского с участниками трех революций

Во время мероприятия президент заявил, достижением трех революций является новое сознание как граждан, так и власти. А каждый гражданин Украины знает, что изменения действительно возможны.

Фраза "от меня ничего не зависит" – это сегодня миф. Точно понятно, что вместе мы можем все. А каждый следующий правитель будет знать, что воля народа является решающей, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти,

– заметил Зеленский.

По его убеждению, нам как обществу нужно с холодной головой ответить на вопрос: какие уроки мы должны вынести из трех революций и как не повторять ошибок?

"По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом, против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, которая еще не означает действительно наступления изменений", – отметил политик.

По его мнению, этим в основном пользуются политики. И это приводит к новым революциям.

"Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена – не произошла бы революция в 2013-м. Понятно также, что в 2019-м наше общество еще раз подчеркнуло, что оно очень недовольно качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в некоторой степени электоральная революция", – считает Зеленский.

Он добавил, что действующая власть сегодня стремится и обязательно введет инструмент народовластия. По его словам, это один из путей, когда воля народа будет получать форму реальных, легитимных решений. Когда гражданин будет иметь возможность быть услышанным, не рискуя жизнью на баррикадах.

В то же время, продолжил президент, существует ряд задач, которые следует решить. Говорится, в частности:

о том, как сплотить общество не "против", а "за";



способны ли мы принять мнение большинства, если оно противоречит собственным взглядам;



где грань между свободой и анархией,



как защитить граждан от пропаганды, не нарушая при этом свободу слова;



как обеспечить верховенство права, когда для части общества вину или невиновность человека определяет не суд, а социальные сети.

В завершение Зеленский заверил, что нынешняя власть обязательно построит мемориальный комплекс, посвященный Революции Достоинства, и акцентировал внимание на необходимости дальнейшего диалога власти и общественности.

Мы – одна страна, и давайте строить ее вместе,

– подытожил украинский президент.

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На чем акцентировали другие участники встречи

Денис Шмыгаль

Премьер-министр выразил убеждение, что Украина станет членом Европейского Союза. Но не менее важно, как государство и общество пройдут этот путь. Ведь это ежедневная работа, которая меняет нашу жизнь, ее качество.

Мы отказываемся от советских рудиментов в экономике, мы становимся более откровенными и толерантными. Учимся заботиться и поддерживать друг друга. Меняется наша политическая культура. Общество меняется. Но этого не произошло бы без судьбоносных событий 1991, 2004 и 2014 годов,

– подчеркнул глава Кабмина.

Он добавил, что именно поэтому нынешняя Украина – навсегда в долгу перед теми, кто положил свою жизнь ради лучшего будущего Украины".

Антон Дробович

Глава Украинского института национальной памяти отметил, что без осмысления революции усложняется эволюционность. А общее размышления – залог совместного действия.

"Гораздо сложнее работать с живой историей, но мы имеем счастье жить и осмысливать историю сейчас. Наши будущие поколения будут значительно счастливее от той работы, которую мы сделаем сейчас", – констатировал он.

Владимир Филенко

Известный политик и бывший народный депутат выразил уверенность, что в 1991 году война за независимую Украину была лишь отложенной.

Я имел счастье быть среди тех, кто провозгласил независимое Украинское государство. И мы радовались, что обошлись тогда без кровопролития. Оказалось, что я и многие другие ошибались. Ведь сегодня мы являемся свидетелями продолжения войны за независимую демократическую страну,

– отметил он.

Также Филенко акцентировал внимание на том, что на сегодняшнюю встречу приглашены участники всех трех революций.

"Я хочу сказать, что это три этапа одной революции", – подчеркнул он и предложил употреблять определения – три этапа одной большой сложной работы над созданием независимой демократической страны.

Николай Жулинский

Известный литературовед отметил консолидирующую роль культуры и необходимость проведения системной гуманитарной политики.

Игорь Козловский

Религиовед и ученый акцентировал внимание на угрозах "русского мира" для развития украинской государственности.

Евгений Быстрицкий

Ученый-философ отметил важность конструктивного взаимодействия власти и гражданского общества.

Заметим! В рамках мероприятия участники обсудили угрозы, которые стоят перед Украиной, и как достичь внутренней консолидации общества. Большинство присутствующих отметило важность дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

Кто принимал участие в общении с президентом

Премьер Денис Шмыгаль

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк

Генеральный директор Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики Вероника Селега

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович

Журналист, политик, общественный и культурный деятель Александр Доний

Активный участник Евромайдана Мирон Гордейчук

Герой Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук

Ученый, публицист, участник Майдана и войны на востоке Украины Евгений Дикий

Участник Евромайдана, который больше всего пострадал во время разгона студентов 30 ноября 2013 года, ветеран АТО Виталий Кузьменко

Народный артист Украины, "голос Майдана" двух революций Евгений Нищук

Литературовед, политик, директор Института литературы имени Шевченко НАН Украины Николай Жулинский

Ученый-философ Евгений Быстрицкий

Участник национально-освободительного движения, соавтор Декларации о государственном суверенитете Украины Олесь Шевченко

Политик, бывший народный депутат Украины Владимир Филенко

Украинская журналистка, телеведущая, заслуженный журналист Украины Елена Фроляк

Ученый, религиовед, писатель, общественный деятель, бывший политзаключенный Игорь Козловский

Жена погибшего Героя Небесной Сотни Наталья Бойко

Активная участница Революции Достоинства, волонтер-медик Олеся Жуковская

Активный участник Революции Достоинства, ученый, член-корреспондент НАН Украины Николай Кузнецов

Активный участник Революции Достоинства, старший преподаватель НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Игорь Кузнецов

активный участник Революции Достоинства, директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло

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О каких 3 украинских революциях идет речь

2 – 17 октября 1990 года состоялась студенческая Революция на граните. Стержнем протестных событий была студенческая голодовка на площади Октябрьской революции в Киеве. Главными требованиями молодежи были: недопущение подписания нового союзного договора, перевыборы Верховной Рады УССР на многопартийной основе и отставка председателя Совета Министров УССР Виталия Масола. Протесты завершились подписанием постановления Верховной Рады УССР, которое гарантировало выполнение требований протестующих.

22 ноября – 26 декабря 2004 года произошла Оранжевая революция. Акция началась как реакция на массовые фальсификации, которые повлияли на исход выборов президента. Согласно им, победу одержал Виктор Янукович. Основным результатом революции было назначение Верховным судом повторного второго тура президентских выборов. По его итогам, президентом стал Виктор Ющенко.