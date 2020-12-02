Зеленский попросил комитет пока не рассматривать его законопроект о КСУ: причина
Президент Зеленский попросил комитет Рады по вопросам правовой политики пока не рассматривать его законопроект о Конституционном Суде. Глава государства ждет выводов Венецианской комиссии.
Законопроект предлагают рассмотреть после выводов Венецианской комиссии. Об этом сообщила заместитель главы правового комитета Ольга Совгиря, сообщает Интерфакс.
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По информации Совгири, выводы должны принять 11 – 12 декабря во время 125 пленарной сессии.
О чем законопроект
- Президентский законопроект №4288 предусматривает увольнение судей КСУ, которые приняли скандальное решение о э-декларировании.
- Ранее законопроект раскритиковали в ЕС, однако Зеленский отметил, что это был самый либеральный вариант выхода из ситуации.
- Кстати, в Раде есть альтернативный законопроект, который разработала рабочая группа во главе со спикером парламента Дмитрием Разумковым. Однако он не предусматривает тюремного заключения за ложь в декларациях.
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