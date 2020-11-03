Владимир Зеленский 3 ноября обсудил с президентом Красного Креста Петером Маурером войну на Донбассе. В частности, украинский лидер попросил Маурера помочь обмену пленными по формуле "всех на всех".

Что сказал Зеленский

Зеленский поблагодарил главу Красного Креста за его визит на Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Чтобы почувствовать, что происходит на Донбассе, надо быть там. Важно то, что вы понимаете, что надо быть по обе стороны контактной линии,

– подчеркнул Зеленский.

Он попросил лидера Красного Креста помочь согласовать с противоположной стороной списки для обмена пленных по формуле "всех на всех". Маурер пообещал, что этот вопрос станет приоритетным для комитета.

Кроме того, Зеленский поблагодарил лидера Красного Креста за помощь, которую комитет постоянно оказывает Украине.

Особое внимание украинский президент обратил на вклад Красного Креста в работу предприятия "Вода Донбасса", которое обеспечивает украинцев по обе стороны линии разграничения питьевой водой.

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Что сказал Маурер