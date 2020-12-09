Владимир Зеленский попросил парламент отложить рассмотрение законопроекта относительно конституционного кризиса в Украине. Президент мотивирует свое решением тем, что сначала свои выводы должна представить Венецианская комиссия.

Они должны быть готовы на следующей неделе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Общество никогда не согласится с разрушением всех реформ, в том числе и антикоррупционных, которые были проведены для интеграции Украины в сообщество цивилизованных государств мира,

– говорится в сообщении.

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