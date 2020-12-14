Уходящий год принес множество перемен – и, как правило, не в лучшую сторону. Метаморфозы затронули не только глобальный мировой порядок, но и шестого президента Украины.

Михаил Дубинянский эксклюзивно для сайта 24 канала.

Произошедшее с главой государства сродни нынешнему новогодне-елочному скандалу в столице. Елка, увенчанная волшебной шляпой, вызывала споры, но, по крайней мере, выглядела свежо и оригинально. А замена шляпы на звезду не помирит спорщиков, но представляется чем-то банальным и скучным до тошноты.

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Каким был Зеленский образца 2020

В начале 2020-го Зеленский оставался спорной, но, во всяком случае, оригинальной фигурой. Оживший президент Голобородько, ворвавшийся на Банковую прямиком из популярного сериала. Дилетант, бросивший вызов истеблишменту и перевернувший вверх дном украинскую политику. Повелитель монобольшинства и турборежима в Верховной Раде. Дерзкий реформатор и покровитель самого молодого правительства в истории независимой Украины…

К концу 2020-го Зеленский растерял большую часть своего прежнего "я". Теперь перед нами вполне традиционный и встроенный в систему Владимир Александрович.

Президент, окруженный "любими друзями" и пытающийся наладить отношения с истеблишментом. Слабый политик, вовлеченный в коррупционные скандалы и конфликты с другими ветвями власти. Скучный строитель дорог и покровитель сомнительных персонажей из прошлого – вроде пресловутого Олега Татарова.

Эволюцию шестого президента удобно связывать с нежданным коронакризисом: мол, пандемия резко сузила поле для маневра, заставила отложить реформаторские планы и вынудила идти на компромиссы. Вероятно, сам Зе склонен думать о себе именно так. Хотя опытные наблюдатели знают, что президентское перевоплощение началось еще до прихода пандемии в Украину.

ЗЕ уже не тот

Уже к февралю 2020 года стал очевиден внутренний кризис на Банковой. Первая импровизированная атака Зе-реформаторов на старую Украину захлебнулась. Система оказалась намного сильнее, сложнее и глубже, чем мог представить новичок Владимир Зеленский. У президента был выбор: либо дальнейшая, гораздо более тяжелая и упорная борьба – либо отказ от борьбы и мирное сосуществование с системой. И новый глава государства пошел по пути наименьшего сопротивления, все больше напоминая своих старых предшественников.

Конечно, Владимир Александрович помнит о собственном политическом прошлом и в трудные моменты пытается вернуться к имиджу революционера Голобородько. Но в уходящем году эти старания лишь подчеркивали, что Зе уже не тот. Так произошло с попыткой разгона КС, которая еще год назад была бы встречена на ура. Так случилось с президентским опросом, который не помог спасти неудачные для Банковой местные выборы. Так происходит с приевшимися видеороликами и натужными шутками, навевающими грусть.

Трудно играть в новизну и революционность после того, как выбор в пользу старого уже сделан.

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Сторонники непрофессионального политика Зеленского считали его президентство смелым экспериментом: насколько сильно человек со стороны сможет изменить систему? Но фактически эксперимент свелся к другому: насколько быстро система переварит совершенно постороннего человека, поместив его в одну обойму с Ющенко, Януковичем и Порошенко, с обычными партократами и профессиональными бюрократами? Как выяснилось в 2020-м, для этого достаточно менее полутора лет.