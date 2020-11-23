Победившая часть Зе-команды, по сути, проиграла. Коронакризис вывернул наизнанку все то, что было завоевано в 2019-м и в начале 2020-го.

Михаил Дубинянский эксклюзивно для сайта 24 канала.

Как минимум трое победителей местных выборов в Украине уже никогда не воспользуются плодами одержанной победы. Избранные мэры Борисполя, Новгород-Северского и Конотопа стали жертвами COVID-19. Биология оказалась сильнее политики, а новый коронавирус – важнее электоральной поддержки, предвыборных технологий и неформальных договоренностей.

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Пандемия COVID-19 против политиков

Впрочем, грозный патоген демонстрирует свою силу, и не убивая власть имущих. Достаточно того, что он менее чем за год перевернул представления о политическом выигрыше и проигрыше.

Пандемия COVID-19 в Украине фактически меняет местами побежденных и победителей, лузеров и триумфаторов. То, что еще десять месяцев назад выглядело унизительным фиаско, становится неожиданным преимуществом.

История не терпит сослагательного наклонения, и мы уже не узнаем, как бы боролся с коронакризисом президент Порошенко. Но Петр Алексеевич вовремя покинул Банковую, и теперь ему не нужно выбирать между коллапсом медицинской системы и уничтожением экономики. Потеряв власть, пятый президент может озвучивать привлекательные и заведомо утопические рецепты – вроде поголовного бесплатного тестирования 40-миллионной Украины на манер Словакии и Австрии. Благодаря прошлогоднему проигрышу лидер "Европейской солидарности" занял весьма удобную позицию.

Нам неизвестно, что бы делало в сегодняшней ситуации правительство Владимира Гройсмана или правительство Алексея Гончарука. Но зато каждому очевидно, что стратегия правительства Шмыгаля оказалась провальной. А, значит, и опытный менеджер Гройсман, и молодой идеалист Гончарук могут взирать на действующего премьер-министра свысока и считать, что справились бы лучше нынешнего Кабмина. Доказать обратное нереально.

Клубок беспрецедентных проблем

Никто не скажет, насколько эффективным было бы противодействие коронавирусу со стороны министра Супрун. Но растерянность министра Степанова на фоне нарастающей пандемии затмила все, что когда-то инкриминировалось бывшей руководительнице МОЗ: и претензии к медицинской реформе, и рекордную вспышку кори, и оскорбительное прозвище "Доктор смерть". Госпожа Супрун может чувствовать себя отомщенной и постить в Фейсбуке язвительные карикатуры.

Никому неведомо, какую линию в разгар эпидемии проводил бы глава президентского офиса Андрей Богдан. Но зато во всей красе и беспомощности предстал Андрей Ермак, некогда отодвинувший Богдана от президентского тела. И если в феврале отставка больно ударила по самолюбию Андрея Иосифовича, то теперь у него есть все основания потешаться над своим властолюбивым преемником – а заодно и над бывшим шефом…

Те, кто накануне пандемии потерпел поражение в политической и аппаратной борьбе, оказались вознаграждены: во всяком случае, морально.

Напротив, победившая часть Зе-команды, по сути, проиграла. Коронакризис вывернул наизнанку все то, что было завоевано в 2019-м и в начале 2020-го.

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Победители жаждали новых возможностей – а получили клубок беспрецедентных для XXI века проблем. Они мечтали о славе – а столкнулись с ответственностью, превосходящей все, о чем можно было помыслить год назад. Они боролись за неограниченную власть – а добились неограниченного доступа на капитанский мостик "Титаника". И покинуть его красиво уже не получится.