Президент Владимир Зеленский приехал на свою родину в Кривой Рог. Также глава государства встретился с родителями.

Так, президент опубликовал фото с родителями за столом. О визите Зеленский сообщил на странице в фейсбук.

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Кривбасс! Папа! Мама! Люблю!

– написал Зеленский в публикации.

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Кроме того, пресс-служба президента информирует, что Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога и экологической ситуации в городе.

Жизнь в Украине должна быть комфортной, безопасной и современной. Я сегодня нахожусь в Кривом Роге, где мы хотим видеть такую жизнь,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что вокруг Кривого Рога строят новые дороги. В частности, на Кропивницкий, Днепр, Николаев, Запорожье. Также на совещании обсуждали создание новых парков, строительство станций и развитие спортивной и велосипедной инфраструктуры.