Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Луганщину посетил место дислокации военнослужащих ВСУ в зоне проведения Операции Объединенных сил. Президент Украины поблагодарил украинских защитников и выразил убеждение, что Украина сможет освободить свои земли от врага.

Глава государства ознакомился с условиями службы на передовых позициях. Об этом сообщает Офис Президента. Важно отметить Зеленский обнародовал дату встречи советников "нормандской четверки" Главные тезисы Владимира Зеленского Владимир Зеленский пообщался с воинами и поблагодарил их за службу . Он подчеркнул, что именно они защищают интересы нашей страны, наш суверенитет и территориальную целостность.

. Он подчеркнул, что именно они защищают интересы нашей страны, наш суверенитет и территориальную целостность. Президент выразил убеждение, что благодаря стойкости наших героев Украина сможет освободить свои земли от врага.

от врага. Он напомнил, что 77 лет назад Киев освободили от нацистских захватчиков. Зеленский отметил: "это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом". Также Владимир Зеленский вручил защитникам подарки и сертификат на военный автомобиль. Какая сейчас ситуация на Донбассе Прошло более 100 дней с момента объявления нового перемирия на Донбассе. Правда, пророссийские боевики только усиливаются.

Так, за минувшие сутки враг 11 раз нарушал перемирие и провоцировал украинских бойцов. Наглые действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались. Ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного подавили вражескую активность.

Ранее Трехсторонняя контактная группа согласовала 4 новые точки разведения сил и средств в зоне боевых действий. Речь идет о Григоровке, Славяносербске, Петровке и Нижнетепле.

Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала