Зеленский посетил зону ООС: Освободим Донбасс, как Украину от нацистов
Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Луганщину посетил место дислокации военнослужащих ВСУ в зоне проведения Операции Объединенных сил. Президент Украины поблагодарил украинских защитников и выразил убеждение, что Украина сможет освободить свои земли от врага.
Глава государства ознакомился с условиями службы на передовых позициях. Об этом сообщает Офис Президента.
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Главные тезисы Владимира Зеленского
- Владимир Зеленский пообщался с воинами и поблагодарил их за службу. Он подчеркнул, что именно они защищают интересы нашей страны, наш суверенитет и территориальную целостность.
- Президент выразил убеждение, что благодаря стойкости наших героев Украина сможет освободить свои земли от врага.
- Он напомнил, что 77 лет назад Киев освободили от нацистских захватчиков. Зеленский отметил: "это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом".
Также Владимир Зеленский вручил защитникам подарки и сертификат на военный автомобиль.
Какая сейчас ситуация на Донбассе
- Прошло более 100 дней с момента объявления нового перемирия на Донбассе. Правда, пророссийские боевики только усиливаются.
- Так, за минувшие сутки враг 11 раз нарушал перемирие и провоцировал украинских бойцов. Наглые действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались. Ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного подавили вражескую активность.
- Ранее Трехсторонняя контактная группа согласовала 4 новые точки разведения сил и средств в зоне боевых действий. Речь идет о Григоровке, Славяносербске, Петровке и Нижнетепле.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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