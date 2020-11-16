Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы
Президент Владимир Зеленский 16 ноября поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украинский лидер подчеркнул, что ожидает дальнейшего укрепления связей между двумя странами.
Украина и Молдова должны укрепить свои отношения ради европейского будущего их народов. Об этом Зеленский написал на своей странице в твиттере.
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Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой ради европейского будущего наших народов,
– написал Зеленский.
Что известно о победе Санду
- 15 ноября в Молдове состоялся 2 тур президентских выборов.
- За пост президента страны боролись действующий президент Игорь Додон и Майя Санду.
- По состоянию на 2:00 уже обработали 99,07% избирательных протоколов. Согласно их результатам Майя Санду набрала 57% голосов избирателей, Игорь Додон – 43% голосов избирателей.
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