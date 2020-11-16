Президент Владимир Зеленский 16 ноября поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украинский лидер подчеркнул, что ожидает дальнейшего укрепления связей между двумя странами.

Украина и Молдова должны укрепить свои отношения ради европейского будущего их народов. Об этом Зеленский написал на своей странице в твиттере.

Заметьте Майя Санду: все что нужно знать о кандидате в президенты Молдовы

Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой ради европейского будущего наших народов,

– написал Зеленский.

Вітаю @sandumaiamd з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

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