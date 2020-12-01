Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 29 годовщиной референдума о независимости. Глава государства напомнил, как 28 миллионов граждан объединились, чтобы высказаться за независимую и свободную страну.

Поздравление Зеленского

Независимость нужно защищать с оружием в руках. Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

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Президент напомнил, что 29 лет назад украинцы проголосовали за независимость на референдуме.

Более 90% граждан сказали независимой Украине "да". Более 28 миллионов голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы крикнуть на весь мир: "Мы хотим и будем жить в своем государстве – в свободной Украине",

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что обретение независимости не означает окончательное завершение борьбы, потому что ее нужно отстаивать ценой собственной жизни. Президент отметил, что украинцы делают это седьмой год подряд ради мира и возвращения территорий.

"У нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы быть именно такой уже в скором времени. Но это возможно при одном простом условии – если все мы вместе приложим для этого свои усилия", – подытожил Зеленский.

Обратите внимание! 1 декабря 1991 года украинцы избрали независимость своего государства на общенациональном референдуме.