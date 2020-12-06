6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. По этому случаю военных поздравил президент Владимир Зеленский.

Подробнее о поздравлении Зеленского с Днем Вооруженных сил.

В своем приветствии президент обратился к военнослужащим, работникам Вооруженных Сил Украины и ветеранам войны на Донбассе. Его слова опубликовал пресс-центр Объединенных сил.

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Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Вооруженных Сил Украины. Это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов. Опираясь на всенародную поддержку, вы ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу – с оружием в руках обеспечиваете мир и безопасность наших граждан,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что быть военнослужащим ВСУ – нелегко. Ведь именно на плечах украинских воинов лежит наибольший груз ответственности за судьбу украинского государства и защиту его территориальной целостности.

"Вы первыми станете на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и боретесь за свободу нашего государства", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сегодня, в день своего профессионального праздника, десятки тысяч украинских воинов продолжают выполнять сложные задачи на востоке Украины. Речь идет прежде всего о противодействии российскому агрессору и обеспечении перемирия.

"В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, которые отдали свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству", – отметил президент.

В завершение он от имени украинского народа поблагодарил бойцов и ветеранов за добросовестное выполнение долга, отвагу, мужество и героизм. В то же время пожелал воинам и их родным крепкого здоровья, благосостояния, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины.

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