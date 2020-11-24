Президент Владимир Зеленский предложил украинцам организовать своеобразный флешмоб в соцсетях, чтобы поддержать ресторанный бизнес во время карантина.

Он отметил, что наталкивался на несколько интересных инициатив в соцсетях, а теперь хочет ими поделиться. Об этом президент Зеленский сказал во время своего видеообращения, передает 24 канал.

Смотрите также Рад вернуться к работе: Зеленский записал очередное видеообращение

После введения карантина выходного дня, я наткнулся в соцсетях на несколько очень хороших инициатив. Это сообщения в которых люди рассказывают о своих любимых кафешках и ресторанах. В них они призывают на выходных заказать там доставку и таким образом поддержать ресторанный бизнес,

– рассказал глава государства.

По его мнению, помимо правительственных программ по поддержке, это также – "очень классная вещь".

Она должна была бы стать всеукраинским флешмобом и поддержкой, но к сожалению потерялась под лавиной дебатов об эффективности карантина и мемов о большом государственном гербе,

– подметил Зеленский.

Он призвал украинцев исправить ситуацию и рассказать в соцсетях о местах, где им вкусно и где можно заказать доставку, поддержав заведение таким образом и в будни, и на выходных.

Видеообращение Владимира Зеленского:

Больше о карантине выходного дня, его эффективности и заявления политиков и экспертов по нему – по ссылке.

Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала