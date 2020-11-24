Расскажите о любимых кафешках: Зеленский придумал, как поддержать бизнес на карантине
Президент Владимир Зеленский предложил украинцам организовать своеобразный флешмоб в соцсетях, чтобы поддержать ресторанный бизнес во время карантина.
Он отметил, что наталкивался на несколько интересных инициатив в соцсетях, а теперь хочет ими поделиться. Об этом президент Зеленский сказал во время своего видеообращения, передает 24 канал.
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После введения карантина выходного дня, я наткнулся в соцсетях на несколько очень хороших инициатив. Это сообщения в которых люди рассказывают о своих любимых кафешках и ресторанах. В них они призывают на выходных заказать там доставку и таким образом поддержать ресторанный бизнес,
– рассказал глава государства.
По его мнению, помимо правительственных программ по поддержке, это также – "очень классная вещь".
Она должна была бы стать всеукраинским флешмобом и поддержкой, но к сожалению потерялась под лавиной дебатов об эффективности карантина и мемов о большом государственном гербе,
– подметил Зеленский.
Он призвал украинцев исправить ситуацию и рассказать в соцсетях о местах, где им вкусно и где можно заказать доставку, поддержав заведение таким образом и в будни, и на выходных.
Видеообращение Владимира Зеленского:
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