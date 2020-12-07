Владимир Зеленский призвал представителей местной власти обсудить планы об улучшении качества жизни в Украине. Также он предлагает возобновить деятельность Совета регионального развития.

Именно этот орган поможет улучшить взаимодействие между мэрами, руководителями областных администраций и центральными органами власти. Об этом Владимир Зеленский сообщил в телеграм.

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По словам президента, именно местное самоуправление в значительной мере влияет на качество жизни украинцев. Он отметил, что благодаря децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз. По всей стране эта сумма достигает сотен миллионов гривен.

Приглашаю всех представителей местной власти и новых политиков в общинах к дискуссии о том, как нам всем вместе достичь такого качества жизни в общинах по всей стране, чтобы люди видели: децентрализация – это успех Украины,

– отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что реформу децентрализации нужно проводить в таком виде, как это было запланировано ранее. По его словам, децентрализация способствует распределению возможностей и развитию.

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Зеленский подчеркнул, что средства могут быть только инструментом для обеспечения интересов общества, а не для воплощения определенной стратегии развития. Как он отметил, задачей местной и центральной власти и общества в целом является "сдерживание аппетитов дельцов".

По мнению Зеленского, они рассматривают местные бюджеты и полномочия как "кормушку" для собственных нужд.