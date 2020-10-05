Борьба с коррупцией является одним из приоритетов президента Владимира Зеленского. Однако эти вопросы решить не так легко, тем более, что они не исчезают.

В Государственном департаменте США гордятся сотрудничеством с Украиной. Об этом во время онлайн-дискуссии YES 2 октября заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биген.

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Чиновник отметил, что коррупция остается одним из главных вызовов, которые сейчас стоят перед Украиной. По мнению Бигена, преодолеть ее можно исключительно совместными усилиями.

Президент Зеленский придает этому вопросу высокий приоритет, однако эти вопросы решить не так легко, и они не исчезают. Мы все должны приложить совместные усилия вместе с украинским народом, чтобы предотвратить проблему,

– подчеркнул Биген.

Что известно о визите Бигена в Киев

Чиновник рассказал, что во время недавнего визита в Киев обсудил с высокопоставленными должностными лицами состояние реформ в Украине. Кроме того, Биген встретился с представителями неправительственных организаций, вовлеченных в борьбу с коррупцией. Сейчас он достаточно оптимистично настроен относительно будущего Украины.

Что говорят в госдепе США о сотрудничестве с Украиной