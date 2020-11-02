Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий должен уйти в отставку. Зеленский назвал такое решение самым либеральным из всех возможных.

Президент объяснил, что больше всего в этой ситуации речь идет об одном лице – именно о Тупицком. Такое мнение Зеленский высказал в эфире "Свободы слова" на 24 канале.

Обратите внимание Работу Конституционного суда я оцениваю, как ураган, – Зеленский

Он отметил, что не хочет оскорблять Тупицкого, однако он должен уйти в отставку, "если у него осталось хоть какое-то достоинство".

"У него есть семья, есть рядом люди, которые видят реакцию общества, политиков, президента. Чтобы люди сейчас не морочили голову, как принимать тот или иной закон – он должен просто уйти в отставку", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что считает это решение самым либеральным из тех, которые могут быть.

После этого (отставки Тупицкого – 24 канал) спокойно перейдем к обновлению состава Конституционного суда. Я возвращать назад не буду, отзывать законопроект не буду,

– заверил президент.

Что будет делать в случае отказа судей уходить в отставку

В то же время Зеленский признался, что у него нет сценария на тот случай, если судьи не захотят уходить в отставку. По его словам, этим вопросом будут заниматься соответствующие органы.

"Они граждане Украины, а потом уже судьи и они не могут идти вопреки решениям парламента и доверия общества", – сказал Зеленский.

Скандал вокруг КСУ: что известно

Конституционный суд попал в скандал из-за того, что 27 октября 2020 года на закрытом заседании отменил антикоррупционную реформу. Это произошло по представлению 47 нардепов. В основном среди них – члены от ОПЗЖ.

Согласно такому решению, е-декларирование отменили. Теперь политики и судьи смогут не показывать свои доходы обществу, а потому и не понесут наказания за скрытую информацию.

Общество еще больше начало обсуждать действия судей КСУ после того, как назначили закрытое заседание на 3 ноября в 10:00. На нем хотят обсудить дело о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

Относительно этого закона в КСУ обратился 51 народный депутат предыдущего созыва.

Интересным стало то, что среди них в основном представители фракции "Оппозиционный блок". Большинство из них – члены фракции ОПЗЖ, которая есть в Раде.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала