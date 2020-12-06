Зеленский присвоил украинским армейским бригадам новые звания: подробности
В украинской армии несколько бригад получили новые наименования. В частности, звание имени авиаконструктора Игоря Сикорского, гетмана Даниила Апостола и др.
Почетные звания присвоили бригадам ко Дню Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствуют указы президента Владимира Зеленского.
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Новые звания бригад
- Так, 44 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск присвоили наименование "имени гетмана Даниила Апостола". Теперь бригада будет называться 44 ОАБр имени гетмана Даниила Апостола Сухопутных войск ВСУ.
- 18 бригада армейской авиации получила звание "имени Игоря Сикорского".
- 27 реактивная артбригада – "имени кошевого атамана Петра Калнышевского".
- К слову, 12 отдельная бригада армейской авиации теперь будет иметь наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко",
- 1 радиотехническая бригада Воздушных сил – почетное наименование "Галицко-Волынская".
- Также 169 учебному центру Сухопутных войск присвоили наименование "имени князя Ярослава Мудрого".
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