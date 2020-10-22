На опрос 25 октября Президент Украины Владимир Зеленский возлагает сверхважные миссии. В частности, если украинцы поддержат легализацию каннабиса в медицинских целях, это побудит нардепов одобрить соответствующий закон.

В отличие от обычных социологических исследований, всеукраинский опрос позволит услышать мнения миллионов людей. Об этом Зеленский заявил в интервью нескольким украинским телеканалам, сообщает 24 канал.

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Президент надеется, что украинцы поддержат легализацию медицинского каннабиса и это станет аргументом для нардепов.

Электорально они (нардепы – 24 канал) увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа,

– подчеркнул Зеленский.

Зачем легализовывать медицинский каннабис

Легализация каннабиса в Украине может произойти с медицинской целью. Употребление каннабиса уменьшает боль у тяжелобольных людей.

Употреблять каннабис с медицинской целью уже разрешили Австрия, Италия, Швейцария, Польша, Финляндия, Северная Македония и другие страны мира.

Кроме того, на территории некоторых государств разрешили употреблять каннабис не только для лечения, но и развлечений людей.



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