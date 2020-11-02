Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа". На нем президент обсудил с нардепами необходимость перезагрузки Конституционного Суда. А также призвал парламентариев поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КСУ.

Что президент попросил у "слуг народа"

Зеленский посетил заседание фракции "Слуги народа" 2 ноября, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Ранее Президент прибыл на заседание фракции "Слуга народа": что говорят нардепы

На нем глава государства призвал фракцию поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КСУ. Президент заявил: если не восстановить доверие общества к Конституционному Суду, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь.

Также под угрозой безвизовый режим Украины с ЕС и поддержка со стороны Евросоюза, НАТО, МВФ и других международных партнеров.

Зеленский подчеркнул, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного Суда. "Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново оспаривать в Конституционном Суде", – объяснил он.

Президент отметил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании даже после принятия нового закона относительно этого будет абсурдным и не будет иметь силы.

Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда,

– подчеркнул Зеленский.

Что о заявлениях Зеленского на заседании фракции говорит Подоляк

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что на заседании фракции Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное приемлемое решение.

Понятно, что лучший вариант выхода из кризиса – это добровольная отставка судей КСУ, которые себя дискредитировали. Но, проанализировав риски, СНБО принял коллегиальное решение, и это единственный путь, который приемлем,

– рассказал Подоляк.

По его словам, президент также подчеркнул, что "если бы этого кризиса не было, его надо было бы придумать". "Он (кризис – 24 канал) расставил все точки над "і", показав, кто есть кто в нашей элите. Он объединил все антикоррупционные силы страны", – добавил Подоляк.

Советник руководителя ОП также отметил, что президент всегда хочет доверительного разговора с фракцией.

К теме КСУ разделил украинцев на 2 лагеря: что делать с последствиями скандального решения

Обратите внимание! 27 октября Конституционный Суд принял скандальное решение, признав неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. То есть отменил систему е-декларирования. В ответ Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. А также признать его решение о декларировании "ничтожным" и не имеющим правовых последствий.