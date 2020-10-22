Ранее СМИ писали, что Денис Шмыгаль сказал, что через 15 лет в Украине не из чего будет платить пенсии. Владимир Зеленский уточнил, что премьер имел в виду: если не будет достаточно предприятий, то не будет налогов, как результат – и пенсий. Вариант решения проблемы – накопительная пенсионная система.

Президент заявил, что люди неправильно поняли слова Шмыгаля о невозможности выплачивать пенсии украинцам в будущем и накопительной системе. Об этом Зеленский заявил в интервью нескольким украинским телеканалам, пишет 24 канал.

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Глава государства отметил, что глава правительства имел в виду: украинская нация стареет, молодежь уезжает. Если так будет продолжаться и в дальнейшем, то лет через 15 могут возникнуть трудности с пенсиями.

Если не будет предприятий, лояльных условий для них, некому будет платить налоги,

– пояснил Зеленский.

А это соответственно означает, что не будет из чего выплачивать пенсии. Потому как вариант Шмыгаль предлагает накопительную пенсионную систему.

Президент подчеркнул, что окончательного мнения относительно такого варианта у него нет. Если специалисты скажут, что система работает – ее стоит внедрять.

Также Зеленский предположил, что может отказаться от президентской пенсии, если в Украине будут проблемы с их выплатой и размером. "Если людям нечего есть, зачем мне такие пенсии", – добавил он.