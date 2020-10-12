Владимир Зеленский заявил, что 73% во втором туре президентских выборов было приговором Петру Порошенко. В первом же туре поддержка была примерно 30%, поэтому нынешний его рейтинг не упал – он на этом же уровне.

Президент Украины прокомментировал падение поддержки со стороны украинцев и сравнил свой текущий рейтинг с голосами на выборах президента в 2019 году в интервью ВВС.

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Вы знаете, что касается 73%, правда в том, что это приговор был господину Порошенко. Что касается потери рейтингов, то я вам сказал, что не цепляюсь за них,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что ему не безразлично, когда люди говорят, что он потерял рейтинг. Однако объяснил ситуацию с цифрами. "В первом туре я победил, где-то 33% было. Сейчас у меня те же цифры", – заявил президент.

Он также добавил, что является открытым человеком, работает в режиме 24/7 и делает все ради страны. Для Зеленского, по его словам, самое важное – что-то изменить в Украине, чтобы остаться в ее истории.

К слову, согласно недавнему опросу КМИС, Зеленского поддерживают 31,8% украинцев.

Справка. По результатам голосования 31 марта 2019 года Зеленский в первом туре занял первое место, набрав 30,24 % голосов, Порошенко поддержали 15,95 % избирателей. 21 апреля во втором туре Зеленский победил своего оппонента по результату в 73,22%.